Capodanno Cinese 2024 a Napoli, da domani le celebrazioni per l'anno del Drago A Napoli domani al via le celebrazioni per il Capodanno cinese: musica, danze e laboratori per dare il benvenuto all'anno del Drago.

A cura di Redazione Cultura

Inizieranno domani, sabato 10 febbraio, le celebrazioni per il Capodanno Cinese: anche a Napoli tutto pronto da parte della comunità orientale per il lungo anno del Drago, che dalla Vigilia di oggi, 9 febbraio 2024, vedrà in domani il suo Capodanno (l'anno terminerà il 25 gennaio 2025, con la vigilia del Capodanno 2025, che sarà poi l'anno del Serpente).

Negli spazi espositivi del Complesso monumentale di San Domenico Maggiore, l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Napoli L'Orientale aprirà le celebrazioni solenni per l'anno dedicato al Drago, simbolo di buon auspicio, nel capoluogo partenopeo dove si contano, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2023, almeno 4.477 (la metà dei 8.982 della provincia) dei complessivi 12.109 cittadini cinesi di tutta la Campania.

Quello del Drago è anche il segno zodiacale più ambito dai cinesi, soprattutto perché simboleggia l'imperatore: e così in tutto il mondo, non solo in Cina ma anche nelle comunità cinesi più grandi sparse in tutto il globo, inizieranno i festeggiamenti. Alle celebrazioni napoletane, organizzate come di consueto con il Comune di Napoli, ci sarà anche il rettore dell'Università L'Orientale Roberto Tottoli, il direttore dell'Istituto Confucio Valeria Varriano e il codirettore Cheng Hongjin.

"L'istituto Confucio ha deciso di festeggiare con turisti e cittadini napoletani che saranno accolti da musiche, danze ed attività laboratoriali dove, grandi e piccini, potranno conoscere le arti come la realizzazione dei nodi cinesi", ha spiegato Varriano, "L'auspicio è che tutti insieme, ascoltando i canti dei giovani studenti italiani e cinesi, godendo della danza del drago e cimentandosi in arti poco familiari, potremo illuminare l'anno del Drago che sta per iniziare conoscendosi un po' meglio".