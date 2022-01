Capodanno a Napoli, in strada senza mascherina fa esplodere botti e aggredisce i poliziotti Denunciati 3 napoletani per aggressione a pubblico ufficiale. Il giovane di 21 anni multato per aver violato l’ordinanza sui botti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Senza mascherina accende i fuochi di artificio in strada, in spregio sia delle norme anti-Covid19 che dell'ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi che vieta i botti a Capodanno. Poi, quando arrivano le forze dell'ordine rifiuta di dare il suo nome e, assieme ad altre due persone, aggredisce i poliziotti. È accaduto il pomeriggio dell'ultimo dell'anno, venerdì 31 dicembre 2021, in via Vittorio Imbriani nella zona di Chiaia. Qui, gli agenti del Commissariato Montecalvario e i Carabinieri della Stazione “Napoli-Barra”, che erano impegnati nei controlli predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, hanno notato l'uomo, un giovane di 21 anni, che stava facendo esplodere una “batteria" di fuochi d’artificio nonostante il divieto previsto dall’ordinanza sindacale firmata il 30 dicembre dal sindaco Gaetano Manfredi.

Gli operatori hanno fermato l’uomo che, alla richiesta di fornire un documento di riconoscimento, ha iniziato ad inveire contro di loro minacciandoli. In quei frangenti, sono giunti sul posto il padre dell'aggressore e una terza persona che hanno aggredito gli agenti spintonandoli e insultandoli. I poliziotti, grazie al supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e di una pattuglia del Commissariato San Ferdinando, sono riusciti, non senza difficoltà, a bloccarli.

Un 41enne con precedenti di polizia, il figlio 21enne e un terzo uomo di 50 anni, tutti napoletani, sono stati denunciati per oltraggio, resistenza a Pubblico Ufficiale mentre padre e figlio anche per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e sanzionati poiché privi della mascherina. Infine, il 21enne è stato sanzionato per aver esploso fuochi d'artificio in violazione dell’ordinanza sindacale.