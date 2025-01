video suggerito

Capodanno a Napoli, in strada con bottiglie di spumante e lanterne cinesi: maxi sequestri Lanterne, lattine di birra e bottiglie di spumante: superlavoro per la Polizia Municipale di Napoli nella notte di San Silvestro.

A cura di Redazione Napoli

Bottiglie di spumante e lattine di birra: ecco lo starter pack dei ragazzi che avevano deciso di festeggiare in strada la mezzanotte di Capodanno 2025. E dopo lo scoccare del passaggio dall'anno vecchio al nuovo, se la situazione lo consentiva, magari il decollo di una lanterna cinese, di quelle che si lascia librare in cielo con una fonte di calore (di solito è una candela). Niente da fare: tutto vietato da ordinanze sindacali.

E così, ieri, superlavoro per la Polizia Municipale di Napoli. Gli agenti, hanno operato, nelle aree del centro storico, Lungomare e dei cosidetti "baretti", in particolare via Bellini, via Micco Spadaro, piazzetta Rodinò, via Chiaia, vico Belledonne, via Bisignano, via Partenope, piazza Trieste e Trento.

Si tratta di quelle zone tradizionalmente caratterizzate dalla movida napoletana e da un particolare afflusso di turisti durante il periodo delle festività. Diversi esercizi commerciali – riporta un nota di consuntivo della Municipale partenopea – sono stati sanzionati, per le insegne e l’impatto acustico non a norma, per problematiche relative alla licenza per la vendita di alcolici nonché per occupazione abusiva di suolo pubblico.

In piazza Trieste e Trento, a due passi dal concertone di piazza Plebiscito, sequestrate 350 bottiglie di spumante e birra, un centinaio di lattine di altre bevande, 1850 frontalini luminosi, 107 lanterne cinesi.

Sul fronte della prevenzione inerente i fuochi d’artificio, che ha visto la Polizia Municipale particolarmente impegnata negli ultimi giorni, sono stati sequestrati 374 bengala, oltre 1000 pezzi di materiale esplodente tra cui razzi, minerve e mitraglie. Da sottolineare il sequestro penale di 138 kg di fuochi d’artificio con il conseguenziale deferimento all’Autorità Giudiziaria di tre persone.