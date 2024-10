video suggerito

Cantiere all'Aeroporto di Capodichino, 4 mesi di lavori tra viale Ruffo di Calabria e Corso Maddalena I lavori per il nuovo elettrodotto partiranno in questi giorni e interesseranno viale Comandante Umberto Maddalena e viale Fulco Ruffo di Calabria. Dureranno fino a gennaio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Partono i lavori nella zona dell'Aeroporto di Capodichino, a Napoli, per posare il nuovo elettrodotto di media tensione di E-Distribuzione che collegherà la Cabina primaria Poggioreale e la Cabina primaria Inam. I cantieri interesseranno varie strade importanti, come Viale Comandante Umberto Maddalena e Viale Fulco Ruffo di Calabria, due arterie di traffico fondamentali per raggiungere lo scalo partenopeo. E-Distribuzione si è impegnata a riasfaltare poi tutto il viale Fulco Ruffo di Calabria, la strada che va dall'uscita della Tangenziale di Napoli fino all'Aeroporto.

I lavori per 3 mesi e mezzo nella zona dell'Aeroporto

I lavori, a quanto apprende Fanpage.it, dovrebbero partire in questi giorni ed essere completati a metà gennaio. Dureranno circa 3 mesi e mezzo (100 giorni lavorativi). Nelle scorse settimane si sono svolti i sopralluoghi dei tecnici, della Polizia Locale e della Polizia Aeroportuale, con l'azienda, per definire il piano di viabilità, in modo che possa impattare il meno possibile sulla circolazione veicolare. Tra le soluzioni adottate, quella che i lavori si terranno di notte, dalle 23 alle 6 del mattino, dal lunedì al giovedì (esclusi, quindi, i weekend), senza chiudere le strade alla circolazione. Qualche disagio potrebbe esserci per la sosta dei veicoli a bordo carreggiata, che dovrà essere sospesa in alcuni casi.

Il piano viabilità del Comune

I lavori riguarderanno viale Fulco Ruffo di Calabria, che dovrà essere attraversato dall'elettrodotto. Si scaverà anche sulla fascia zebrata. L'intervento dovrebbe essere eseguito ad ottobre. I lavori si faranno di notte dalle 23 alle 6 (esclusi i weekend) a traffico aperto, con la presenza di operai con le bandierine.

L'altro intervento riguarderà Viale Umberto Maddalena, all'altezza del Distributore Tamoil. Si interverrà anche sui marciapiedi. Anche in questo caso ci saranno lavori notturni. Saranno posizionati dei i tabelloni di cantiere. Garantito il transito pedonale in sicurezza. Per i lavori sui marciapiedi sarà sospesa la sosta delle auto.