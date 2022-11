Cannvacciuolo apre alla Stazione Centrale di Napoli: venderà panettoni e dolci di Natale Lo chef Cannavacciuolo apre nella Stazione Centrale di Napoli: in vendita i dolci della tradizione natalizia ma anche le specialità dello chef stellato.

Antonino Cannavacciuolo

Antonino Cannavacciuolo "apre" a Napoli: lo chef pluristellato inaugura infatti un pop-up store all'interno della Stazione Centrale di Piazza Garibaldi, che fino a febbraio resterà aperto nella Food Hall dedicata proprio al ristoro e al cibo, per i viaggiatori ma anche per i tanti passanti che ogni giorno transitano per la grande stazione partenopea.

Il negozio di Cannavacciuolo nella Stazione Centrale di Napoli

I prodotti in primo piano saranno quelli legati al Natale: il panettone classico, ma anche quello al limoncello, gianduia pistacchio, pere e cioccolato. E non solo: un dolce di Natale dedicato ai vegano e creme spalmabili, oltre a torta caprese, praline, le dragées, e tutte le altre specialità dolci firmate Cannavacciuolo. Oltre a questi, anche un simpatico orsacchiotto dedicato ai più piccoli: un Tony Bear, vestito proprio come lo chef napoletano. Oltre alla Stazione Centrale di Napoli, un altro pop-up store sarà aperto nella stazione di Roma Termini: i pop-up store saranno aperti tutti i giorni dalle 8 alle 21 fino ai primi giorni di febbraio 2021, a disposizione di tutti i viaggiatori, turisti stranieri e passanti di due delle più grandi stazioni ferroviarie d'Italia. Appena pochi giorni fa, lo stesso chef napoletano Antonino Cannavacciuolo ha festeggiato la terza Stella Michelin ottenuta dal suo ristorante Villa Crespi: durante la premiazione, lo chef napoletano non ha trattenuto l’emozione, mostrandosi visibilmente commosso e scoppiando a piangere, tra gli applausi dei presenti in quel momento.