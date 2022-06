Cani tenuti in gabbia sotto al sole cocente in un canile abusivo: 40 animali salvati nel Napoletano Accade ad Acerra, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno denunciato il titolare dell’attività, un uomo di 72 anni. Per lui anche multe per un valore di 11mila euro.

A cura di Valerio Papadia

Un canile dell'orrore, totalmente abusivo, è stato scoperto dai carabinieri ad Acerra, nella provincia di Napoli: i militari dell'Arma hanno salvato così 40 cani, che venivano tenuti in pessime condizioni. Durante un controllo effettuato sul posto, infatti, i carabinieri della stazione forestale di Marigliano, unitamente al personale della Lipu di Napoli e dell'Asl Napoli 2 Nord di Caivano, hanno riscontrato non soltanto che il canile non era in possesso di alcuna autorizzazione amministrativa, quindi totalmente abusivo: all'interno, sono stati ritrovati anche 20 box coperti da lamiere, dentro i quali 40 cani, anche cuccioli, venivano lasciati alle intemperie, sotto il sole cocente ma anche sotto la pioggia. I cani, anche cuccioli, nessuno dei quali dotati di microchip, sono stati trovati tutto sommato in buono stato di salute e sono stati tutti posto sotto sequestro e affidati a una struttura adeguata.

Titolare denunciato, multe per oltre 11mila euro

Durante i controlli, inoltre, i militari dell'Arma e il personale veterinario hanno rinvenuto anche una vasca piena di escrementi, per la quale il titolare dell'attività commerciale non ha saputo mostrare relativa documentazione inerente la tenuta stagna, né quella relativa allo smaltimento. Al termine delle operazioni, il titolare del canile abusivo, un uomo di 72 anni del posto, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria; nei suoi confronti sono state anche elevate sanzioni pecuniarie per un totale che supera gli 11mila euro.