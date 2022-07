Cane legato a un cancello e abbandonato a Napoli: si cerca il responsabile, ripreso da una telecamera L’animale, un pitbull, è stata intanto affidato all’Oipa, che sta cercando per lui una sistemazione e che, nel frattempo, ha denunciato il suo abbandono alla Procura.

A cura di Valerio Papadia

Si cerca una sistemazione, un'adozione per Pino – così è stato battezzato dai volontari che lo hanno in cura – il cane, un giovane pitbull, che lo scorso 26 giugno è stato legato a un cancello e abbandonato a Napoli, nel quartiere Chiaia. Il cane venne trovato dall'influencer partenopeo Renato Biancardi e, a partire da ieri, 7 luglio, è stato preso in carico dall'Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) Napoli, che sta cercando una famiglia amorevole a cui affidarlo. "Pino, trovato senza microchip, è immediatamente adottabile. Dopo un breve periodo passato al canile sanitario di Napoli, è stato dichiarato sano e in grado di entrare in famiglia. D’indole docile, non attende altro che il suo lieto fine" ha spiegato in un comunicato Enza Buono, delegata Oipa Napoli e provincia.

L'Oipa ha denunciato l'abbandono di Pino alla Procura di Napoli

Nel comunicato in cui si rende noto il lieto fine per Pino, l'Oipa spiega anche di aver denunciato il suo abbandono alla Procura di Napoli, affinché si arrivi all'identificazione del responsabile, che sarebbe stato ripreso da una telecamera di sorveglianza posta in strada mentre commetteva il reato. Due i reati contestati nella denuncia presentata dall'associazione: abbandono e maltrattamento di animali. Inoltre, i legali di Oipa Napoli chiederanno anche una consulenza tecnica sul video per provare l'effettiva dinamica dei fatti e, dunque, la colpevolezza dell'uom che si è macchiato dell'abbandono del giovane Pitbull.