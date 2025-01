Video di

Cane finisce in acqua ad Ischia, un passante si getta in mare e lo salva Il cane Fiocco era caduto in mare da una scogliera di Ischia: salvato da Roberto, che si è tuffato e lo ha riportato a terra infreddolito ma in buone condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era caduto in acqua ma, provvidenzialmente, un uomo si è gettato a sua volta in mare per salvarlo prima che la temperatura fredda del Tirreno e le difficoltà del cane ad uscire dall'acqua. La vicenda è accaduta ad Ischia: protagonista il cane Fiocco, che così si è ricongiunto con il suo proprietario. Le immagini del salvataggio hanno fatto rapidamente il giro del web: nel video si vede il cane finito in acqua che cerca, disperatamente, di aggrapparsi agli scogli per uscire dalle acque gelide del Tirreno. A quel punto Roberto, gettandosi in acqua, lo mette in salvo e lo riporta sulla terraferma: nella seconda parte del video, infatti, si vede il giovane stringere tra le braccia, avvolto in una coperta, il povero Fiocco.

Il cane Fiocco, caduto in mare, mentre cerca di arrampicarsi sugli scogli

"Sono davvero felice che Fiocco sia al sicuro e di nuovo a casa", ha spiegato Roberto, il ragazzo che lo ha salvato, aggiungendo: "È stato un momento intenso, l’acqua era ghiacciata, ma il sollievo di sapere che sta bene è immenso". E in tanti si sono complimentati con lui per il coraggio di essersi lanciato, senza esitare, in acqua per trarlo in salvo. "Grazie per quello che hai fatto", "Sei l'eroe di cui avevamo bisogno", si legge tra i tanti commenti. Ora per Fiocco, passata la paura, il ritorno dal suo proprietario e forse un po' più di attenzione a quando girerà da solo nei pressi delle scogliere isolane, per evitare nuovi "tuffi" fuori programma nelle acque, particolarmente in questo periodo, gelide del Mar Tirreno e del Golfo di Napoli.

Fiocco, il salvato dopo essere caduto in mare ad Ischia