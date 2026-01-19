napoli
video suggerito
video suggerito

Cane cade in un dirupo e resta impigliato tra i rami: salvato dai pompieri in Irpinia

Il salvataggio è stato operato oggi, 19 gennaio, dai vigili del fuoco a Villanova del Battista, nella provincia di Avellino. Il cane è stato recuperato in buone condizioni.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine

Si è temuto per la vita di una piccola cagnolina che oggi, lunedì 19 gennaio, durante una battuta di caccia è caduta in un dirupo in provincia di Avellino. Nello specifico, nella mattinata odierna, come detto durante una battuta di caccia in una zona boschiva di Villanova del Battista, in contrada Piani, un cane segugio femmina è caduto in un dirupo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, nella fattispecie una squadra proveniente dal distaccamento di Grottaminarda, che hanno subito constatato come la cagnolina, durante la caduta nel dirupo, fosse rimasta impigliata in alcuni rami, evitando così potesse esserci un impatto più grave.

La cagnolina è stata riconsegnata al proprietario

I vigili del fuoco, utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), si sono così calati lungo la parete rocciosa del dirupo e sono riusciti a raggiungere la cagnolina, che è stata recuperata in tutta sicurezza. Nonostante la caduta, come detto, l'animale è rimasto impigliato nei rami, che hanno impedito potesse arrivare violentemente al suolo; pertanto, la cagnolina è stata trovata in buone condizioni di salute e riconsegnata al legittimo proprietario.

Avellino
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Auto elettriche e ibride a Napoli, agevolazioni strisce blu nel 2026 fino a 1.500 domande
Tra le novità, il tetto massimo per le istanze e l'obbligo di attivare l'app Tap&Park per calcolare inizio-fine sosta
La delibera della sosta agevolata su strisce blu era scaduta il 31 dicembre 2025
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views