Cane cade in un dirupo e resta impigliato tra i rami: salvato dai pompieri in Irpinia

Si è temuto per la vita di una piccola cagnolina che oggi, lunedì 19 gennaio, durante una battuta di caccia è caduta in un dirupo in provincia di Avellino. Nello specifico, nella mattinata odierna, come detto durante una battuta di caccia in una zona boschiva di Villanova del Battista, in contrada Piani, un cane segugio femmina è caduto in un dirupo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, nella fattispecie una squadra proveniente dal distaccamento di Grottaminarda, che hanno subito constatato come la cagnolina, durante la caduta nel dirupo, fosse rimasta impigliata in alcuni rami, evitando così potesse esserci un impatto più grave.

La cagnolina è stata riconsegnata al proprietario

I vigili del fuoco, utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), si sono così calati lungo la parete rocciosa del dirupo e sono riusciti a raggiungere la cagnolina, che è stata recuperata in tutta sicurezza. Nonostante la caduta, come detto, l'animale è rimasto impigliato nei rami, che hanno impedito potesse arrivare violentemente al suolo; pertanto, la cagnolina è stata trovata in buone condizioni di salute e riconsegnata al legittimo proprietario.