Cancellato lo show di Rita De Crescenzo a Ischia. La tiktoker: “Vergogna”. Il sindaco: “No al trash”

Stanislao Verde, sindaco di Forio a Ischia, ha annullato lo show di Rita De Crescenzo previsto per il 13 agosto. La tiktoker, in un video, ha contestato la scelta del primo cittadino, che ha replicato, spiegando la linea dell’amministrazione in materia di eventi.
A cura di Valerio Papadia
Il video della discordia, che ha suscitato tanta indignazione, in cui il consigliere regionale Pasquale Di Fenza balla nel suo ufficio con i tiktoker partenopei Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano, non ha avuto ripercussioni solo per il politico, che è stato espulso dal suo partito, Azione. Un contraccolpo pare essere arrivato anche per la De Crescenzo, dal momento che il suo spettacolo in una sala bingo di Forio d'Ischia, previsto tra pochi giorni, il 13 agosto, è stato cancellato. A ricostruire la vicenda è il quotidiano ischitano Il Dispari, secondo cui la decisione di cancellare lo show di Rita De Crescenzo sarebbe arrivata dal sindaco di Forio, Stanislao Verde, che avrebbe fatto sapere al gestore dell'attività commerciale di non gradire la presenza della tiktoker.

Rita De Crescenzo attacca: "Vergogna". Il sindaco replica: "Qui solo cultura"

La reazione di Rita De Crescenzo all'annullamento del suo spettacolo non si è fatto attendere. Proprio in un video sul social cinese, su cui vanta quasi 2 milioni di follower, la tiktoker partenopea ha parlato di "vergogna", rivolgendosi direttamente al sindaco e chiedendo chi abbia fatto pressioni affinché lo show venisse cancellato. Anche il sindaco di Forio d'Ischia, però, non si è lasciato pregare e ha replicato: "Non è censura né scelta personale, ma un'azione per difendere un'identità che abbiamo costruito negli anni, fatta di bellezza autentica, storia e cultura". Il sindaco Verde è entrato nel merito della sua scelta: "Abbiamo investito molto per creare un'immagine di qualità e non possiamo avallare iniziative che rischiano di comprometterla con spettacoli percepiti come urlati, effimeri e trash".

