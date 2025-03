video suggerito

Campi Flegrei, suolo sollevato di 140 cm dal 2006: Di Vito (Ingv): “Vi spiego che sta succedendo” Ingv pubblica grafico aggiornato sul sollevamento ai Campi Flegrei. Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano, a Fanpage.it: “Dal 1950 ad oggi suolo sollevato di 431 cm” Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Intervista a Mauro Di Vito direttore dell'Osservatorio Vesuviano

A cura di Pierluigi Frattasi

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il grafico sul sollevamento del suolo pubblicato da Ingv il 15 marzo 2025

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il suolo ai Campi Flegrei si è sollevato di 140 centimetri negli ultimi 20 anni, da quando, cioè, nel 2006 c'è stata una ripresa del fenomeno bradisismico. È quanto emerge dal grafico dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, aggiornato ieri, sabato 15 marzo 2025, e pubblicato sul portale MEDUSA, nella sezione Mareografia deformazioni del suolo, la rete di sensori a mare utilizzata dai ricercatori.

A spiegare i dati riportati nel grafico a Fanpage.it è Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, che precisa: "Si tratta dei grafici del sollevamento del suolo lungo la costa e nel golfo. Si evidenzia la variazione tra la parte centrale e la periferia della caldera e l'incremento di velocità delle ultime tre settimane. Il dato relativo al sollevamento di 140 centimetri è relativo a Rione Terra di Pozzuoli. Dai mareografi è poco meno".

Nelle ultime tre settimane, infatti, la velocità di sollevamento del suolo è arrivata a 3 centimetri al mese, come certificato negli ultimi bollettini settimanali dell'Osservatorio Vesuviano. Mentre in precedenza era stata di 1,5 centimetri mese. In pratica, è raddoppiata. Questi i numeri riportati nell'ultimo bollettino dell'11 marzo, relativo alla settimana 3-9 marzo. Nel corso dei 7 giorni di monitoraggio sono stati registrati 89 terremoti, tra i quali la scossa più forte di magnitudo 3.2. Due giorni dopo, la notte di giovedì 13 marzo, si è registrato un terremoto di magnitudo 4.4 nella zona tra Pozzuoli e Bagnoli. Una delle scosse più forti avvertite dai napoletani negli ultimi anni, anche a causa della accelerazione al suolo e della direttività rivolta verso la città di Napoli.

Direttore, quali sono i dati sul sollevamento del suolo relativi alla crisi bradisismica del 1984?

Nell'84 il sollevamento è stato di 185 centimetri.

Quindi, nel complesso oggi il sollevamento è inferiore rispetto a quello degli anni 80?

Sì.

Quanto si è sollevato il suolo ai Campi Flegrei dagli anni '50 del Novecento ad oggi?

Dal 1950 si è sollevato di 431 centimetri, considerando tutto: come sollevamenti e abbassamenti.