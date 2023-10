Campi Flegrei, quali sono i livelli d’allerta e come si passa da giallo ad arancione Quali sono e come vengono individuati i livelli di allerta vulcanica per i Campi Flegrei.

A cura di Redazione Napoli

Ad oggi, ottobre 2023, per il vulcano dei Campi Flegrei il livello d'allerta è giallo, ovvero «di attenzione». I livelli di allerta sono quattro: verde, giallo, arancione e rosso. Vengon stabiliti dal Dipartimento della Protezione Civile, sulla base dei risultati del monitoraggio e delle valutazioni espresse dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. Tale livello, a differenza del livello di allerta “verde”, che corrisponde all’attività ordinaria del vulcano, è indice della variazione di alcuni dei parametri monitorati dall'Istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv). Gli altri, successivi e di gravità crescente, sono arancione e rosso.

Ma come vengono individuati i livelli di allerta vulcanica per i Campi Flegrei? Sostanzialmente grazie all'analisi combinata di parametri di monitoraggio e di dati relativi a eventuali eventi in corso. A seconda dei quattro colori – verde, giallo (attenzione), arancione (preallarme) e rosso (allarme) – indicativi della possibile evoluzione dello stato di attività del vulcano verso scenari di evento «di rilevanza nazionale» aumentano mezzi e poteri straordinari per affrontare la situazione e ovviamente il piano di evacuazione prende corpo. Vale lo stesso anche per il rischio vulcanico al Vesuvio.

Molti si chiedono oggi se sia o meno imminente il passaggio dal livello giallo al livello arancione per i Campi Flegrei. Al momento no. L'iter da seguire sarebbe questo: semestralmente il Dipartimento della Protezione Civile, sentito il parere della Commissione Grandi Rischi – Settore Rischio Vulcanico, decide se confermare i livelli di allerta e le fasi operative (attenzione, preallarme e allarme) in stretto raccordo con la struttura di protezione civile della Regione Campania.

A questo proposito è importante sottolineare un passaggio: aumentare l'allerta non significa necessariamente riunioni e valutazioni. Essendo a volte i vulcani soggetti a variazioni molto rapide è possibile che l'innalzamento dell'attenzione possa avvenire altrettanto rapidamente o a fenomeno in corso

I livelli di allerta per i Campi Flegrei descrivono lo stato di attività del vulcano e scandiscono il tempo che precede una possibile ripresa dell’attività eruttiva. Il passaggio da un livello di allerta al successivo è stabilito sulla base delle variazioni dei parametri monitorati e di eventuali fenomeni in corso.