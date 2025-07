Campi Flegrei, Lucia Pappalardo nuova direttrice dell’Osservatorio Vesuviano: “Il bradisismo continua, ci aspettiamo altri sismi”

Lucia Pappalardo, nuova direttrice dell’Osservatorio Vesuviano

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Ai Campi Flegrei proseguono il degassamento e il sollevamento del suolo, con un tasso medio di circa 1,5 cm al mese. In base all’attuale andamento dei parametri geofisici e geochimici, ci si attende una sismicità analoga a quella registrata negli ultimi anni. Le attività di monitoraggio proseguono con continuità e attenzione".

A parlare a Fanpage.it è Lucia Pappalardo, la nuova direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che monitora in particolare i vulcani dell'area napoletana, dai Campi Flegrei al Vesuvio. Pappalardo, 59 anni, napoletana, è stata nominata dall'Ingv alla guida dell'ente di via Diocleziano, a Fuorigrotta, per il prossimo triennio 2025-'28. Sostituirà il direttore uscente Mauro Di Vito, ormai prossimo alla pensione, che tornerà a dedicarsi alla ricerca.

Chi è Lucia Pappalardo, nuova direttrice Osservatorio Vesuviano

Lucia Pappalardo è una esperta vulcanologa presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con oltre trent’anni di attività scientifica dedicata allo studio dei processi magmatici e dei rischi associati ai vulcani attivi. Coordina progetti nazionali e internazionali e vanta una solida esperienza nella guida di team multidisciplinari. È attivamente impegnata nel monitoraggio vulcanico, nella comunicazione scientifica e nella formazione delle nuove generazioni di ricercatori.

La nuova direttrice è considerata una esperta internazionale di super-eruzioni. Nel corso della sua lunga carriera, ha svolto attività di ricerca in vulcanologia e petrologia su varie tematiche, come l'evoluzione dei magmi e fattori di innesco delle eruzioni; processi e tempi di risalita dei magmi nei condotti vulcanici e loro relazione con i fenomeni precursori; caratterizzazione del sistema geotermale attraverso lo studio dell'interazione delle rocce con fluidi e gas vulcanici; impatto sull'ambiente e sull’uomo della ricaduta di tephra e dei flussi piroclastici e definizione di scenari eruttivi estremi; dinamica delle grandi eruzioni ignimbritiche; f) analisi quantitativa di immagini microCT di geomateriali.

Nell'ambito delle nomine dei nuovi direttori Ingv, fatte dal Cda, alla sezione Irpina, con sede a Grottaminarda, in provincia di Avellino, è stata invece nominata Annamaria Vicari.

Il sindaco di Pozzuoli: "Pappalardo grande competenza"

Tra i primi a congratularsi con la nuova direttrice dell'Osservatorio Vesuviano per la nomina c'è il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni:

Benvenuta alla nuova Direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, Dott.ssa Lucia Pappalardo. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità puteolana, desidero rivolgere un caloroso benvenuto alla Dottoressa Lucia Pappalardo, nuova Direttrice dell’Osservatorio Vesuviano di Napoli (INGV – OV). Nel darle il benvenuto, voglio anche esprimere un sentito ringraziamento al Prof. Mauro Di Vito, per il lavoro svolto in questi anni e per il prezioso contributo scientifico e umano che ha dato durante una fase particolarmente complessa della nostra città, segnata dagli effetti del bradisismo. La sua competenza e disponibilità hanno rappresentato un punto di riferimento fondamentale per i cittadini e per le istituzioni locali.

E conclude: