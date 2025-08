Campi Flegrei e Vesuvio, la “guida all’emergenza” degli Stati Uniti per i propri concittadini

Una guida all'emergenza, per Campi Flegrei e Vesuvio: è l'opuscolo pubblicato dal Stars and Stripes, la rivista della National Security Agency (NSA, Agenzia per la Sicurezza Nazionale), l'organismo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America responsabile della sicurezza nazionale, e diffuso ai cittadini e militari statunitensi di base a Napoli e in Campania. Una guida che identifica due grandi aree di rischio: quella dei Campi Flegrei (livello d'allerta attuale: giallo) e quella del Vesuvio (livello d'allerta attuale: verde). Di fatto si tratta di una guida su come comportarsi in caso di un terremoto o di un'eruzione vulcanica, per non farsi trovare impreparati. Da sottolineare, comunque, che non si tratta di allarmismo: da sempre, infatti, le forze militari statunitensi sparse per il mondo investono nella prevenzione e nella sicurezza dei loro corpi d'armata, a seconda delle aree in cui si trovano. E questo opuscolo rientra appunto nella suddetta informazione "preventiva".

In particolare, ricordarsi di fissare gli oggetti pesanti al muro come misura preventiva, ricordando poi di non uscire di casa in caso di terremoto forte, oppure di allontanarsi da edifici, pali ed alberi se ci si trova all'esterno. Dopo l'eventuale sisma, andranno poi valutati danni, ricercati eventuali dispersi o feriti, quindi chiudere gas, acqua ed elettricità in vista di possibili scosse di assestamento. Diversa la situazione in caso di allerta per eruzioni: bisognerà seguire le istruzioni delle autorità per quanto riguarda le evacuazioni, portando con sé il proprio kit d'emergenza, mentre in caso di non evacuazione, chiudere finestre, spegnere l'aria condizionata e cercare riparo in una stanza interna senza finestre. Se ci si trova all'esterno, cercare riparo, proteggersi bocca e occhi dalla cenere e cercare di evitare di stare controvento.

Nel kit d'emergenza, vanno inclusi passaporti, tessere militari e carte sanitarie, ma anche eventuali documenti relativi a documenti degli animali (vaccinazioni, microchip, foto, ecc.), nonché contratti di casa, assicurazioni, contatti dei propri familiari negli Stati Uniti. Inoltre, vanno aggiunti 4 litri di acqua a persona al giorno per almeno 3 giorni (quindi 12 litri a testa), cibo non deperibile, kit medico, torce, batterie, vestiti, caricabatterie, articoli per neonati e per l'igiene personale. In caso di animali da compagnia, aggiungere infine un trasportino rigido, cibo per 14 giorni, guinzaglio, museruola, medicinali, nonché lettiera e accessori per i soli gatti.