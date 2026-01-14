Campi Flegrei, diminuisce il sollevamento del suolo: 1,5 centimetri al mese. I dati del bollettino Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha pubblicato il nuovo bollettino settimanale di monitoraggio del supevulcano dei Campi Flegrei.

Sono positivi i dati – ma dovranno essere confermati nei prossimi giorni – che arrivano dall'ultimo bollettino settimanale di monitoraggio dei Campi Flegrei, pubblicato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nelle scorse ore. I dati del monitoraggio nell'ultima settimana, quella che va dal 5 all'11 gennaio 2026, indica che c'è stata una diminuzione della velocità di sollevamento del suolo nei Campi Flegrei, che adesso è di 1,5 centimetri al mese, in confronto ai 2,5 centimetri al mese registrati a partire dall'ottobre del 2025 e fino allo scorso bollettino settimanale. Complessivamente, nell'ultimo anno, dal gennaio del 2025, il suolo nella caldera si è alzato di 22,5 centimetri. I Campi Flegrei sono caratterizzati dal bradisismo, fenomeno sismico che comporta proprio un costante abbassamento o innalzamento del suolo.

Per quanto riguarda la sismicità nell'ultima settimana presa in esame dal bollettino dell'Ingv, nei Campi Flegrei si sono registrate 71 scosse di terremoto, 42 dei quali si sono susseguiti in tre distinti sciami sismici. L'evento più significativo è stato quello registrato nel giorno dell'Epifania, lo scorso 6 gennaio, che ha avuto una magnitudo di 3.1 della scala Richter. "Sulla base dell’attuale quadro dell’attività vulcanica sopra delineato – riassume l'Ingv nel bollettino – non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine".