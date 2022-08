Campania prima regione in Italia per consumo di farmaci contro la disfunzione erettile Secondo il Rapporto Osmed 2021 dell’Aifa, la Campania è la regione italiana nella quale si consumano più farmaci per combattere la disfunzione erettile.

A cura di Valerio Papadia

Un tempo, in realtà fino a pochi, pochissimi anni fa, la disfunzione erettile era un problema del quale parlare sottovoce, riservato agli uomini di una certa età e, soprattutto, con adeguate disponibilità economiche, dal momento che i farmaci per curarla – quella che un tempo veniva comunemente chiamata "pillolina blu" – costavano tanto, perché appannaggio di pochissime cause farmaceutiche che li avevano brevettati. Da qualche anno, con la liberalizzazione dei brevetti, i costi si sono notevolmente ridotti e – non solo ed esclusivamente per una questione economica, ovviamente – il consumo di tali farmaci si è esponenzialmente diffuso: lo conferma l'ultimo Rapporto Osmed dell'Aifa (l'Agenzia italiana del farmaco) dal quale si evince come, dal 2015 al 2021, l'acquisto di tali farmaci sia notevolmente aumentato. E stupisce come ci sia la Campania in testa alla classifica delle regioni italiane in cui si consumano più farmaci per la disfunzione erettile.

La tabella che indica l'andamento regionale, sempre con riferimento il periodo che va dal 2015 al 2021, dell'acquisto di tali farmaci, vede la Campania passare da un 3,5% del 2015 a un 7,3% del 2021: un dato molto più alto rispetto a tutte le altre regioni italiane. Basti considerare, inoltre, che la media italiana, sempre nel 2021, è del 5,2%, mentre quella che si riferisce al Sud Italia e alle isole è invece del 5,4%. Il Rapporto, ad ogni modo, mostra chiaramente come il consumo dei farmaci per curare la disfunzione erettile sia esponenzialmente aumentato dal 2015 al 2021, mentre il costo medio del prodotto è andato via via diminuendo.