video suggerito

Campania Pride 2025, cinque date a Caserta, Avellino, Salerno, Napoli e Castellammare di Stabia Annunciate le date dei Pride in Campania del 2025: il 31 maggio a Caserta, poi Avellino e Salerno a giugno. Il 5 luglio a Napoli, a settembre il Vesuvio Pride. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Sono state rese note, a poche ore dall'anno nuovo, le date dei Pride in Campania per il 2025: cinque gli appuntamenti, quattro dei quali nei capoluoghi di provincia più il Vesuvio Pride che quest'anno si svolgerà a Castellammare di Stabia. Resta "fuori" al momento solo Benevento tra le città capoluogo, mentre ovviamente gli occhi sono già puntati sull'appuntamento principale di Napoli, al quale si prevede grande affluenza anche da altre zone del Meridione d'Italia.

Si inizierà il 31 maggio con il Caserta Pride organizzato da Rain Arcigay Caserta, poi a giugno doppio appuntamento: ad Avellino il 15 giugno con il Pride organizzato da Apple Pie Arcigay Avellino e la settimana dopo a Salerno, per l'appuntamento organizzato da Arcigay Salerno Marcella Di Folco per il 21 giugno. Il 5 luglio, quindi, il Napoli Pride organizzato da Antinoo Arcigay Napoli, ALFI le Maree, ATN, Pride Vesuvio e Coordinamento Campania Rainbow, per poi chiudere il 20 settembre con il Vesuvio Pride che si svolgerà, quest'anno, a Castellammare di Stabia, con l'organizzazione di Pride Vesuvio Rainbow e Coordinamento Campania Rainbow.

“Abbiamo scelto di comunicare congiuntamente le date dei prossimi Pride perché crediamo nell’importanza di unire le forze e di creare una rete sempre più forte e coesa sul territorio. Un percorso che auspichiamo possa portare, a breve, alla convocazione anche del Benevento Pride, a dieci anni di distanza dalla prima manifestazione nella città sannita", spiegano le organizzazioni campane del Pride, che annunciano "una stagione pride eccezionale per la nostra Regione, per ribadire il nostro impegno per una società più giusta e inclusiva, dove ognuno possa vivere liberamente la propria identità. Invitiamo tutti a partecipare e a far sentire la propria voce".