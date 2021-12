In Campania vietate feste di Natale e compleanni, ok a cene con mascherina: ordinanza di De Luca Nuova ordinanza della Regione Campania per i troppi contagi Covid tra i giovani: vietate feste di Natale e compleanni al chiuso, consentite le cene con posti assegnati.

La Regione Campania introduce nuove limitazioni in chiave anti Covid: è in pubblicazione l'ordinanza che vieta lo svolgimento di feste ed eventi simili in discoteche o locali simili, al chiuso, su tutto il territorio regionale. Rimane invece consentito lo svolgimento di pranzi, cene e di altri eventi simili, nel rispetto dei protocolli vigenti, con posti seduti e preassegnati e con l'obbligo di indossare la mascherina.

La decisione, si legge in una nota a firma del presidente Vincenzo De Luca, arriva in conseguenza della "crescita abnorme di contagi registrati nelle ultime tre settimane e segnalate dalle autorità sanitarie, con particolare incremento relativo alle fasce di età giovanili". In particolare, il nuovo provvedimento mira a bloccare le "feste al chiuso, che continuano irresponsabilmente, con particolare riferimento a feste scolastiche, feste di laurea, di compleanno e simili". Inoltre, il governatore ricorda che in Campania resta in vigore l'uso delle mascherine anche all'aperto e sollecita "un controllo, anche con sanzioni, da parte delle forze dell'ordine e delle polizie municipali".

