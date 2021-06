in foto: immagine di repertorio

Colpo al clan Orlando, operante principalmente a Marano, nell'area Nord di Napoli: quattro persone, ritenute legate al clan, sono state arrestate dal Gico della Guardia di Finanza di Cagliari, in una operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli; per due di loro è scattata la custodia cautelare in carcere, mentre per gli altri due la custodia agli arresti domiciliari. Nell'inchiesta dell'antimafia partenopea, inoltre, risultano indagate altre 13 persone. Per gli arrestati, l'accusa è quella di intestazione fittizia di beni, aggravata dell'aver favorito, in molti casi, proprio gli interessi del clan. Nel corso delle operazioni, in Sardegna, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno anche sequestrato beni immobili, terreni, aziende e una barca nelle disponibilità degli arrestati.

L'operazione della Dda che ha portato ai quattro arresti, trae origine da una precedente inchiesta sul traffico di droga tra l'area Nord di Napoli e la Sardegna. Nel febbraio di quest'anno, infatti, una operazione coordinata sempre dai magistrati dell'antimafia, aveva portato i carabinieri all'arresto di 24 persone, ritenute componenti di una organizzazione collegata al clan Orlando e dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Il gruppo, come rivelato dalle indagini, gestiva una fiorente attività di spaccio, sia all'ingrosso che al dettaglio e, tramite i propri referenti sul territorio, riusciva a far arrivare la droga anche nel Basso Lazio e, come detto, in Sardegna.