Camorra a Caserta, oltre 40 indagati. La droga si pagava anche con la carta: gli spacciatori avevano il Pos Vasta operazione dei carabinieri nel Casertano: 32 indagati in carcere, 3 ai domiciliari, per 7 divieto di dimora in Campania. La droga acquistata anche col pos. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

I pagamenti per la droga anche con il pos: è quello che emerge dall'indagine dei carabinieri del comando provinciale di Caserta, che questa mattina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di circa 42 persone, tutte indiziate di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione di armi, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra questi c'è anche Aldo Picca, ritenuto dagli inquirenti elemento di spicco di un gruppo criminale della provincia casertana.

Nella conferenza stampa di questa mattina, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha spiegato che "l'indagato principale è un noto pregiudicato, condannato a 61 anni di reclusione e nel 2023, dopo 19 anni, è uscito dal carcere con i vari sconti di pena. Appena uscito, ha ricominciato a riorganizzarsi, come emerge dalle indagini e dalle intercettazioni telefoniche e ambientali". La droga pagata col pos mostrerebbe, ha spiegato Gratteri, di come la criminalità sia "al passo coi tempi". Gli acquirenti che non avessero rispettato i pagamenti, inoltre, erano stati poi vittime di pestaggi e privazioni di beni personali. Secondo quanto sarebbe emerso dalle indagini, per acquistare la droga con il pos erano coinvolti esercizi commerciali. Come nel caso di un negozio per abiti dove la droga si comprava e pagava col pos, ma sarebbe poi risultato dalle transazioni la normale vendita di vestiti. Nell'ambito della vasta operazione di questa mattina, gli inquirenti hanno posto i sigilli e sequestrato varie attività commerciali. Per 32 indagati è scattata la custodia in carcere, per altri 3 i domiciliari e infine per altri 7 il divieto di dimora in Campania.