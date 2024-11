video suggerito

Cammina in centro a Napoli, ma vede la polizia e si nasconde tra le auto in sosta: deve scontare 13 anni, arrestato L'uomo, lo scorso 24 ottobre, era stato condannato dalla Corte d'Appello di Napoli a scontare 13 anni e 8 mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Stava passeggiando tranquillamente in centro a Napoli quando, in corso Amedeo di Savoia, ha notato una volante della Polizia di Stato transitare e si è nascosto tra le auto in sosta. L'atteggiamento dell'uomo – un 43enne napoletano – però non è passato inosservato agli agenti del commissariato San Carlo all'Arena, che nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 novembre, erano impegnati in un servizio di controllo del territorio e che, in quel momento, hanno notato il soggetto proprio mentre tentava di nascondersi alla loro vista.

Insospettiti da quel fare circospetto e sospetto, però, i poliziotti hanno deciso di avvicinarsi all'uomo e di controllarlo, scoprendo così che nei suoi confronti pendeva un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, emesso lo scorso 24 ottobre dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, secondo il quale il 43enne deve espiare la pena di 13 anni e 8 mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti, commessi nel capoluogo campano tra il 2014 e il 2019.