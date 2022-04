Camionista sparisce con 200mila euro di cibo, sul mezzo aveva congegni anti microspie La Polizia Stradale ha rintracciato nel Salernitano un camionista che era sparito con 200mila euro di cibo; nel suo mezzo trovati congegni anti microspie.

A cura di Nico Falco

Avrebbe dovuto consegnare ad Ascoli Piceno e a Pescara, ma a quegli appuntamenti non si è mai presentato. È semplicemente scomparso, con un carico da 200mila euro di cibo, per lo più tonno in scatola e caffè, che aveva appena ritirato presso diversi fornitori di varie città del nord Italia. Protagonista il titolare di una società di trasporti, un 57enne già noto agli inquirenti perché coinvolto in alcune truffe, che è stato rintracciato dalla Polizia Stradale nel Salernitano; la merce è stata recuperata e nel camion gli agenti hanno scoperto dei congegni che servivano a rintracciare strumenti elettronici di intercettazione.

L'uomo è stato individuato nel territorio di Sant'Egidio del Monte Albino, zona di cui è originario, a diverse centinaia di chilometri dalle cittadine dove avrebbe dovuto portare la merce. Qualche ora prima, come era solito fare, si era presentato dai fornitori e, bolle al seguito, si era fatto consegnare il carico. L'allarme era partito quando, una volta trascorso l'orario previsto per la consegna, i destinatari della merce si erano resi conto che nessuno era arrivato a scaricare. Avevano provato a contattare la ditta, ma quel camion sembrava sparito nel nulla.

La segnalazione è stata quindi inoltrata alla Polizia Stradale del Compartimento Campania-Basilicata, la cui squadra di Polizia Giudiziaria stava lavorando su un giro di truffe: camionisti che si appropriavano della merce che trasportavano nei tir e la rivendevano in nero per poi denunciare di essere stati rapinati o derubati.

Gli agenti, che nel corso di quelle indagini stavano monitorando anche il 57enne, sono riusciti a ricostruire il suo percorso e a rintracciarlo in un'area poco trafficata del piccolo comune del Salernitano; quando sono arrivati il camion era ancora carico. Il mezzo è stato ispezionato e, oltre alla merce, tutta recuperata, i poliziotti hanno trovato nell'abitacolo delle apparecchiature destinate alla "bonifica", ovvero a individuare eventuali microspie e strumenti di intercettazione che le forze dell'ordine avrebbero potuto nascondere a bordo. Per l'uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per appropriazione indebita, sono in corso accertamenti per verificare il suo eventuale coinvolgimento in episodi analoghi.