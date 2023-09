Camion si incastra sotto un ponte: strada chiusa per tre ore in Irpinia La vicenda è accaduta a Serino: vigili del fuoco sul posto, strada chiusa per tre ore all’altezza dello svincolo del raccordo Avellino-Salerno.

A cura di Vincenzo Piccolo

Il camion incastrato sotto il ponte ferroviario

Prende male le misure e si incastra sotto un ponte: questo la scena che si sono trovati davanti i vigili del fuoco di Avellino, questa mattina sulla Strada Statale 574 via Terminio, all'altezza di Serino, dopo una chiamata delle forze dell'ordine che hanno chiesto una squadra di supporto per aiutare l'autista. L'uomo alla guida dell'autoarticolato partito da Salerno e diretto a Campobasso, si è incastrato sotto al ponte della linea ferroviaria Avellino – Salerno, perdendo il container che trasportava. I Carabinieri di Serino sono subito intervenuti e, vista la situazione, hanno chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino: dalla sala operativa del Comando di via Zigarelli è così partita una squadra di supporto con un'autogru per rimuovere il container e mettere in sicurezza la carreggiata.

Il container sulla carreggiata. Foto / Vigili del Fuoco

Le operazioni sono state abbastanza complesse: prima è stato rimosso il container dal manto stradale, poi si è provveduto a spostare il carico su un nuovo autoarticolato, giunto sul posto. Durante il lavoro di carabinieri e vigili del fuoco, è stata chiusa al traffico la strada statale 574 all'altezza dello svincolo del raccordo Avellino – Salerno per circa tre ore. Nessun problema per l'autista dell'articolato, a parte il comprensibile spavento. Dopo le operazioni di rimozione del container, e la messa in sicurezza della strada, il tratto è stato riaperto senza particolari conseguenze per il traffico.