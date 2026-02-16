Camion dei rifiuti si incendia sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, caos traffico e lunghe code

Camion dei rifiuti si incendia sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. Lunghe code questa mattina, lunedì 16 febbraio, a causa del traffico intenso dovuto alle operazioni di messa in sicurezza. L'episodio, a quanto si apprende, è avvenuto nel tratto tra Fisciano e Baronissi, in provincia di Salerno, sulla corsia Sud, all'altezza del chilometro 4.700. Il furgone avrebbe improvvisamente preso fuoco, per motivi ancora in corso di accertamento. Le fiamme avrebbero divorato il veicolo in poco tempo. Una densa colonna di fumo nero si è levata in cielo, visibile anche a grande distanza. Si sono formate subito lunghe code di veicoli.

Furgone dei rifiuti bruciato tra Fisciano e Baronissi

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con la Polizia Stradale, i vigili del fuoco e gli ausiliari di Anas, la società del gruppo Fs, che gestisce l'arteria autostradale. Non si segnalano feriti. Solo grossi disagi legati al traffico. Tra le auto incolonnate c'erano anche ambulanze. I vigili del fuoco sono subito intervenuti con una autobotte per spegnere l'incendio. Le fiamme sono state domate in poco tempo. Per fortuna, il conducente è riuscito a far accostare il furgone con il principio di incendio in corso sulla corsia di emergenza sul margine destro della carreggiata per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione veicolare. Per consentire le operazioni di spegnimento, è stata interdetta la corsia di destra dell'autostrada, nel tratto interessato. Nelle prossime ore, il carro attrezzi provvederà a rimuovere anche il veicolo bruciato, in modo da ripristinare la regolare viabilità. Il rogo potrebbe essere partito da un guasto tecnico.