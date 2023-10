Camion con pesce avariato e pericoloso fermato in autostrada: sequestrato il carico Un carico di prodotti ittici in pessimo stato di conservazione è stato sequestrato dalla Polstrada di Avellino lungo l’autostrada A16.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un intero camion di prodotti ittici è stato sequestrato lungo l'A16 Napoli-Bari dalla Polstrada di Avellino: dai controlli effettuati, infatti, è emerso che tutto il pesce era in pessimo stato di conservazione e dunque potenzialmente pericoloso per gli ignari consumatori, poiché veniva trasportato nel camion frigorifero senza la necessaria e obbligatoria vasca raccogli-acqua . Tutto il carico è stato sequestrato: si tratta del secondo sequestro in pochi giorni, dopo quello di qualche giorno fa, sempre ad opera degli agenti della Polistrada di Avellino, dal valore di un milione di euro.

Il tutto è avvenuto dopo che una pattuglia della Polstrada di Avellino in servizio lungo la tratta dell'A16 Napoli-Canosa ha notato il camion frigorifero che perdeva vistosamente e in maniera abbondante liquidi dai portelloni posteriori. Una volta che il mezzo è stato fatto accostare, è emerso che non aveva la vasca raccogli-acqua, e che dunque tutti i prodotti ittici trasportati fossero in cattivo stato di conservazione, come certificato anche dai medici del servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino. A quel punto, è scattato il sequestro dell'intero carico, potenzialmente pericolosa se finita sulle tavole di ignari consumatori. Appena pochi giorni fa vi era stato un sequestro simile, con un carico da oltre un milione d'euro sequestrato dalla Polstrada di Avellino lungo la lunga arteria autostradale che collega la Puglia alla Campania passando per l'intera provincia irpina. Tutto il carico ittico verrà distrutto dopo le formalità di rito da parte delle forze dell'ordine.