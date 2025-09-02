Camerota, Maria Gabriella Mercaldo muore soffocata da un boccone di mozzarella

Avrebbe accusato difficoltà respiratorie subito dopo avere ingerito un pezzo di mozzarella mentre era coi familiari a Lentiscosa, frazione di Camerota, nel Salernitano. Poco dopo, il decesso: sarebbe morta così, soffocata da un boccone del latticino, Maria Gabriella Mercaldo, 61 anni; inutile l'intervento dei sanitari del 118, immediatamente allertati dalla famiglia: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri per le indagini e per i rilievi del caso.

La tragedia si è consumata nella frazione del comune nel Cilento, rinomato luogo di vacanza dove la donna, originaria di Benevento, abitualmente si recava per trascorrere qualche giorno di relax e dove la sua famiglia aveva anche acquistato un'abitazione alcuni anni fa. All'ora di pranzo, mentre la 61enne era a tavola coi parenti. Ai primi segni di soffocamento i familiari hanno cercato di aiutarla e hanno chiamato il 118, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'accaduto ma, viste le modalità, è probabile che nelle prossime ore arrivi il placet della magistratura per i funerali.

Un episodio analogo è avvenuto alla fine di agosto a Marcianise; anche in quel caso la vittima era stata una donna, la 62enne Lucia Valentino, e anche allora non era stato possibile fare nulla per salvarle la vita; dinamica identica: il boccone le era andato di traverso, ostruendo le vie respiratorie.