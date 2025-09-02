napoli
video suggerito
video suggerito

Camerota, Maria Gabriella Mercaldo muore soffocata da un boccone di mozzarella

Una donna di 61 anni, Maria Gabriella Mercaldo, è deceduta a Camerota (Salerno): sarebbe stata soffocata da un pezzo di mozzarella.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Nico Falco
333 CONDIVISIONI
Immagine

Avrebbe accusato difficoltà respiratorie subito dopo avere ingerito un pezzo di mozzarella mentre era coi familiari a Lentiscosa, frazione di Camerota, nel Salernitano. Poco dopo, il decesso: sarebbe morta così, soffocata da un boccone del latticino, Maria Gabriella Mercaldo, 61 anni; inutile l'intervento dei sanitari del 118, immediatamente allertati dalla famiglia: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri per le indagini e per i rilievi del caso.

La tragedia si è consumata nella frazione del comune nel Cilento, rinomato luogo di vacanza dove la donna, originaria di Benevento, abitualmente si recava per trascorrere qualche giorno di relax e dove la sua famiglia aveva anche acquistato un'abitazione alcuni anni fa. All'ora di pranzo, mentre la 61enne era a tavola coi parenti. Ai primi segni di soffocamento i familiari hanno cercato di aiutarla e hanno chiamato il 118, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'accaduto ma, viste le modalità, è probabile che nelle prossime ore arrivi il placet della magistratura per i funerali.

Un episodio analogo è avvenuto alla fine di agosto a Marcianise; anche in quel caso la vittima era stata una donna, la 62enne Lucia Valentino, e anche allora non era stato possibile fare nulla per salvarle la vita; dinamica identica: il boccone le era andato di traverso, ostruendo le vie respiratorie.

Cronaca
Salerno
333 CONDIVISIONI
Immagine
De Luca 'alliscia' il M5S di Conte ma delegittima Fico: "Non ha esperienza di governo"
"Perché ho detto no all'accordo sul congresso Pd in Campania che ha portato alla candidatura di Fico"
Caputo e il "fico di Ischia": l'assessore regionale che fa ironia sul candidato M5s
Domenico Giordano
Il secondo tragico De Luca: come si è arrivati alla candidatura di Roberto Fico in Campania
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views