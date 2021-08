Cameriere offre il pranzo a un ragazzo bisognoso: lo splendido gesto sul Lungomare di Napoli Un cameriere offre il pranzo ad un ragazzo meno fortunato: il video, ripreso da un cliente del ristorante sul Lungomare di Napoli, è diventato subito virale in Rete. “Napoli è anche questa, un piccolo gesto che vale tanto”, spiega il giovane che ha filmato il tutto. E in tanti commentano sulla stessa riga: “Napoli non è solo quella che si vede in tv, è anche così”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un cameriere che offre del cibo ad un ragazzo meno fortunato sul Lungomare di Napoli: il gesto, subito immortalato da un cliente del ristorante con il proprio cellulare, è stato pubblicato sui social ed ha fatto immediatamente il giro della Rete. "Napoli è anche questa", ha scritto il ragazzo, "un piccolo gesto che vale tanto". Nel video si nota un ragazzo poggiato al muretto che affaccia sul mare del Golfo di Napoli, a pochi passi da Castel dell'Ovo, con il cameriere che attraversa la strada e gli porta del cibo. Un gesto di gran cuore verso un ragazzo più bisognoso.

Tantissimi i commenti al video diffuso da uno dei clienti del ristorante: in molti sottolineano come il gesto, definito "tipicamente napoletano" come spiegato da qualcun altro, dimostri ancora una volta che "non esistono italiani o stranieri, bianchi o neri, ma semplicemente esseri umani". Altri ancora sottolineano che gesti simili lasciano ben sperare per il futuro, anche se altri ancora, più cinicamente, spiegano che gesti del genere non cancellano i fatti negativi di cronaca che spesso caratterizzano Napoli. Ma nel complesso, i più sono rimasti piacevolmente colpiti dal gesto del cameriere, che nella sua semplicità ha offerto il pranzo al ragazzo in maniera del tutto disinteressata. Tanti altri commenti sono arrivate da ogni parte d'Italia, e c'è anche chi ha ricordato come "Napoli non è solo quella che si vede in televisione, ma anche quella che si vede in queste immagini": una città cioè che seppur piena di problemi, come sottolinea qualche altro utente nei propri commenti, "cerca comunque di restare umana e di aiutare il prossimo".