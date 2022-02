Calitri tifa per Nicole Vallario: un pezzo di Irpinia alle Olimpiadi invernali di Pechino A Calitri si tifa per Nicole Vallario, giocatrice di hockey sul ghiaccio della Nazionale Svizzera: il padre Michele scappò da Calitri dopo il terremoto del 1980.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nicole Vallario (FOTO / HCL Sezione Giovanile)

Nicole Vallario, giocatrice di hockey su ghiaccio, porta alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 un pezzo di Irpinia. Anche se la giovane atleta (classe 2000) gareggia infatti per la Nazionale svizzera, nel suo paese d'origine tutti fanno il tifo per lei: la famiglia della giovane, infatti, è originaria di Calitri: il padre Michele Vallario infatti era nato e cresciuto nel caratteristico borgo dell'Irpinia, dal quale però dovete scappare dopo il tragico terremoto del 1980 che spopolò l'intera provincia.

Nell'ecatombe di quei giorni, tanti scapparono chi da amici e parenti in altre città della Campania, chi in altre regioni e chi addirittura all'estero. E pochissimi sarebbero tornati, con il risultato che un'intera generazione irpina fu "azzerata" per sempre. Michele Vallario era tra questi: scampato al terremoto, finì prima a Lavena Ponte Tresa, in provincia di Varese e di lì a poco varcò il confine elvetico e cercò fortuna in Svizzera, a Lugano. Qui nacque, il 30 agosto del 2001, Nicole Vallario: cittadina svizzera ma di origine irpina. Oggi Nicole, dopo essere cresciuta sportivamente nelle squadre di hockey su ghiaccio di Lugano, gioca negli Stati Uniti d'America, in forza alla University of St. Thomas a Saint Paul, capitale del Minnesota. Ma le sue origini irpine rimangono ben salde. Tanto che anche il sindaco di Calitri, Michele Di Maio, ha voluto farle l'in bocca al lupo: "Tantissimi auguri alla nostra concittadina Nicole Vallario, impegnata nelle olimpiadi a Pechino". Il prossimo 16 febbraio a mezzogiorno ci sarà la finale per il bronzo, che potrebbe diventare la prima medaglia olimpica per Nicole Vallario, dopo diversi campionati e coppe nazionali ed internazionali vinte.