Campania, calendario scolastico 2023-2024: si inizia il 13 settembre La Regione Campania vara il calendario scolastico 2023-2024, con giornata di inizio per scuole dell’obbligo, medie e superiori. Previsti 204 giorni di lezione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

immagine di repertorio

Le scuole in Campania riapriranno il 13 settembre 2023 per il nuovo anno scolastico, per poi chiudere l'8 giugno del 2024, dopo 204 giorni di lezione. Per le scuole dell'infanzia, le attività finiranno invece il 30 giugno. Lo ha deciso l'Ufficio Scolastico Regionale dopo aver sentito le organizzazioni sindacali: e così la Giunta della Regione Campania ha varato il calendario scolastico regionale per l'anno 2023/2024 con una apposita nota diffusa nel pomeriggio di oggi: