Il caldo di primavera che caratterizza questi giorni di fine febbraio tradizionalmente invece freddi – almeno in Campania – non è destinato a durare a lungo. Al momento nelle città campane abbiamo raggiunto valori sopra la media del periodo di quasi 12°C e saliranno fino a sfiorare i 20°C. Uno degli effetti sarà la nebbia la mattina. Già oggi ad esempio a Napoli il panorama classico del Vesuvio lasciava il campo ad un bianco lattiginoso che impediva la visione del. vulcano. Questo clima primaverile è frutto dell'azione dell'anticiclone a matrice sub-tropicale che sta facendo aumentare le temperature ben sopra la media, regalando a chi ha mal sopportato un gennaio gelido e piovoso delle meravigliose giornate di sole. Giornate che i napoletani in "zona gialla" hanno ben sfruttato riversandosi sui lungomare e nelle zone del passeggio.

Tuttavia, lo spiega ilmeteo.it nelle sue previsioni settimanali, questa condizione meteorologica sarà soltanto un fuoco di paglia in quanto già nel corso del weekend giungeranno dai Balcani masse d’aria più fresche che faranno calare le temperature di 5-7°C riportando i valori nella media del periodo. Dunque meglio non riporre il cappotto definitivamente nell'armadio degli indumenti invernali perché potrebbe servire ancora per un po' prima della vera primavera.

Domani giovedì 25 e dopodomani venerdì 26 cielo sereno o poco nuvoloso e col passare delle ore temperature in lenta, ma graduale diminuzione. Venti deboli dai quadranti settentrionali sulla Puglia con locali rinforzi. Da mosso a molto mosso lo Ionio, da poco mossi a mossi i restanti mari.

Nebbia nel Golfo, collegamenti marittimi in difficoltà

La fittissima coltre di nebbia crea difficoltà ai collegamenti marittimi: soppresse corse di navi ed aliscafi, sia in arrivo che in partenza per i porti di Napoli e Pozzuoli; nel porto flegreo una nave in arrivo da Ischia ha atteso quasi un'ora per poter ormeggiare e sbarcare passeggeri e veicoli per l'impossibilità di effettuare le operazioni di ormeggio.