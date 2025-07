Caivano, delivery della droga: nascondiglio trovato con le telecamere, arrestati due 17enni

I carabinieri li avevano visti più volte fare la spola tra quell'area di campagna e diverse strade di Caivano (Napoli), li avevano osservati durante i veloci incontri con altri giovani e, insomma, che stessero vendendo droga era più di un sospetto. Restava, però, da capire, dove la prendessero. E per farlo hanno usato le nuove telecamere di sorveglianza del "progetto Caivano". Ricostruito il percorso, è scattata la trappola: in manette sono finiti due 17enni, uno incensurato e l'altro già noto alle forze dell'ordine, accusati per spaccio di stupefacenti e trasferiti, dopo le formalità di rito, nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

I due, entrambi di Caivano, usavano la tecnica del delivery, su ordinazione. Un sistema che ormai è diventato prassi per la vendita di droga: inutile rischiare troppo facendosi trovare con la scorta di stupefacenti addosso o nelle immediate vicinanze, meglio tenerla in un posto al sicuro e andare a prendere quanto basta di volta in volta. Nel caso di controlli, la scusa sarà sempre la stessa: è per uso personale. Si muovevano a bordo di una utilitaria bianca, quando sul telefono arrivava l'ordinazione andavano a prendere quanto richiesto e la consegnavano nel punto stabilito.

I loro movimenti erano stati notati dai militari della Compagnia locale, a cui però mancava un elemento fondamentale: se li avessero bloccati, si sarebbero sentiti rispondere, appunto, che era per uso personale. Segnalazione come assuntori e via. Così i carabinieri hanno cercato di trovare il loro nascondiglio. E lo hanno fatto sfruttando le nuove telecamere installate tra le strade cittadine. Grazie a quegli occhi elettronici hanno ricostruito il percorso, appurando che, prima di ogni consegna, la coppia andava verso un terreno di via Garigliano. È stato quindi organizzato un appostamento e, poco dopo, ecco arrivare i due. I militari, in borghese, li hanno osservati mentre scavavano tra detriti e spazzatura a ridosso di un muretto e, quando li hanno visti prendere due buste, sono passati all'azione. Dentro c'erano una quarantina di dosi tra cocaina e crack. Nelle tasche di uno dei due, 30 euro in contanti.