Caivano, arrestato l’uomo che ha consegnato un proiettile a don Patriciello durante la messa

Don Maurizio Patriciello

È stato arrestato l'uomo che questa mattina, domenica 28 settembre, durante la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di San Paolo Apostolo al Parco Verde di Caivano, ha consegnato una busta contenente un proiettile al parroco, don Maurizio Patriciello. Si tratta di Vittorio De Luca, 75 anni, arrestato grazie alla collaborazione tra Arma dei carabinieri e Polizia di Stato; l'uomo deve rispondere di atti persecutori aggravati dal metodo mafioso nei confronti del parroco del Parco Verde.

L'episodio, come detto, si è verificato questa mattina all'interno della chiesa, nella quale padre Maurizio Patriciello stava celebrando la messa domenicale. L'uomo si è messo in fila per ricevere l'eucarestia e ha consegnato al parroco una busta contenente un proiettile calibro 9×21; già subito dopo l'atto intimidatorio il 75enne era stato fermato dai carabinieri della locale compagnia e portato in caserma per tutti gli accertamenti del caso che, nel tardo pomeriggio odierno, si sono tradotti nell'arresto dell'uomo.

La solidarietà a don Patriciello

Quanto accaduto stamane nella chiesa del Parco Verde di Caivano ha incontrato la condanna di tutto il mondo politico del Paese, che ha voluto mostrare solidarietà a padre Maurizio Patriciello, a cominciare dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha bollato l'atto come "vile" e ha ribadito al parroco la vicinanza del Governo. Solidarietà che è arrivata anche dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi – che ha telefonato a don Patriciello e ha aumentato la sorveglianza delle forze dell'ordine sul territorio – così come dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dal prefetto Michele di Bari.