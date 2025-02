video suggerito

Caivano, 31enne sfrattato offre caffè all’ufficiale giudiziario e poi si impicca Un 31enne di Cardito è morto impiccato dopo la notifica di un decreto di sfratto a Caivano. Domani i funerali alla Parrocchia di San Biagio a Cardito. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

173 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo di 31 anni, originario di Cardito e lavoratore precario, è morto impiccato in casa questa mattina a Caivano, in provincia di Napoli, dopo la notifica di uno sfratto esecutivo contestualmente a una proroga. L'ufficiale giudiziario, una donna, aveva poco prima bussato alla sua porta, secondo le prime ricostruzioni, e il 31enne aveva aperto senza problemi. La situazione sembrava tranquilla, tanto che il giovane avrebbe anche offerto gentilmente un caffè al suo ospite. Successivamente, si sarebbe allontanato, con la scusa di dover andare in bagno. Quando l'ufficiale l'ha chiamato, non ha ricevuto risposta. Preoccupato, ha contattato i carabinieri che poi hanno fatto la macabra scoperta. Il 31enne si era tolto la vita, impiccandosi nella camera da letto.

Le indagini dei carabinieri

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, sulla quale sono in corso accertamenti dei militari dell'Arma. A riportare l'accaduto l'Ansa e la stampa locale. Non sono certe le motivazioni del gesto estremo, né se siano state legate allo sfratto esecutivo, che, ad ogni modo, secondo le prime informazioni, non era all'ultimo accesso, ma notificato, come detto, assieme ad una proroga. Secondo quanto ricostruito, il 31enne avrebbe ricevuto lo sfratto dal proprietario di casa in quanto moroso.

I funerali alla Parrocchia di San Biagio

Il decreto sarebbe stato emesso dal Tribunale di Aversa. L'ufficiale giudiziario, dopo la scoperta, sarebbe stata colta da malore. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro, purtroppo, che constatare il decesso del 31enne. La salma della vittima è stata poi restituita ai familiari per le esequie. I funerali sono stati fissati per domani, giovedì 27 febbraio 2025, presso la Parrocchia di San Biagio a Cardito, alle ore 18,00. La vicenda non è legata agli sfratti ordinati dalla magistratura al Parco Verde di Caivano negli scorsi mesi.