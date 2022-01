Cagnolini sporchi e chiusi in gabbie per conigli: 10 cuccioli salvati in un negozio a Napoli La scoperta è stata effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Guardie Zoofile in un grande negozio di animali nel centro del capoluogo campano.

A cura di Valerio Papadia

Grande è stata la sorpresa degli agenti della Polizia Municipale di Napoli e delle Guardie Zoofile quando, durante un controllo in un grande negozio di animali nel centro della città, hanno scoperto che all'interno di due piccole gabbie che normalmente sono pensate per ospitare conigli, c'erano invece stipati 10 cuccioli di cane, sporchi e in pessime condizioni igienico-sanitarie: si tratta di sei barboncini toy e quattro meticci. Il blitz della Municipale e delle Guardie Zoofile nel negozio è scattato in seguito a una segnalazione dell'Enpa, l'Ente nazionale per la protezione degli animali: al controllo hanno partecipato anche i veterinari dell'Asl Napoli 1 Centro, che hanno stimato l'età dei cuccioli inferiore ai trenta giorni.

I cuccioli saranno dati in adozione

Gli agenti hanno provveduto a sequestrare immediatamente i 10 cuccioli, che sono stati temporaneamente affidati a una struttura individuata dall'Autorità Giudiziaria, specializzata nel recupero di animali in difficoltà, presso la quale rimarranno fino a quando non saranno adottati da terzi. Infine, il titolare dell'attività commerciale e un suo collaboratore sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Napoli per maltrattamento di animali.

Nel Casertano salvati 39 cuccioli di cane

Solo qualche giorno fa ad Aversa, nella provincia di Caserta, sono stati invece dalla Guardia di Finanza salvati 39 cuccioli di cani di razza. I militari delle Fiamme Gialle hanno scoperto che i cuccioli, che arrivavano tutti dal Nord Italia, erano stati strappati appena nati alle madri per essere venduti poi sul mercato nero.