Cadono calcinacci su via Verdi a Napoli: non ci sono feriti, strada transennata

I calcinacci caduti su via Verdi. Foto Antonio Izzo / Fanpage.it

Crollo di calcinacci su via Verdi, a poca distanza dalla sede del consiglio comunale di Napoli: non ci sono feriti, la zona è stata transennata. Forze dell'ordine sul posto per i rilievi del caso. Non si conoscono le cause del cedimento: vigili del fuoco chiamati ora a verificare il tutto. Il crollo comunque sembra essere avvenuto alle prime luci dell'alba, fortunatamente un momento nel quale ci sono pochi passanti in giro: normalmente, infatti, la strada è molto trafficata da turisti e pendolari, sia per la vicinanza dell'uscita della fermata Municipio della Linea 1 di Napoli, sia per chi si sposta da e verso la Stazione Marittima ed i vicini Teatro San Carlo, Piazza del Plebiscito e Galleria Umberto, oltre che per raggiungere ovviamente via Toledo, la via dello shopping partenopeo.

Le foto scattate questa mattina da Fanpage.it su via Verdi mostrano l'intervento già avvenuto delle forze dell'ordine per transennare il marciapiede: la strada resta comunque aperta al passaggio, anche pedonale, in entrambe le direzioni. Sulle cause si farà poi chiarezza: non è escluso che le forti piogge di questa notte abbiano potuto causare il cedimento, che solo per caso non ha avuto ripercussioni più gravi, come il colpire passanti o mezzi di trasporto.