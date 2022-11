Cadono calcinacci, chiusa via Pietro Castellino: autobus deviati e traffico in tilt Per la caduta di alcuni calcinacci, parte di via Pietro Castellino, che collega il Rione Alto al Vomero, è stata chiusa, provocando notevoli disagi.

A cura di Valerio Papadia

Disagi questa mattina, mercoledì 9 novembre, nella zona collinare di Napoli: a causa della caduta di alcuni calcinacci, parte di via Pietro Castellino è stata chiusa al traffico automobilistico. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale di Napoli e hanno interdetto alla circolazione il primo tratto della strada che collega il Rione Alto al Vomero: la chiusura ha provocato notevoli disagi questa mattina agli automobilisti, in una zona che, solitamente, è già particolarmente congestionata.

Autobus deviati al Rione Alto

Nella zona del Rione Alto disagi anche al trasporto pubblico locale causa impraticabilità di via Guantai a Nazareth. Come ha comunicato l'Anm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico in città, ha comunicato che le linee autobus 143, 144 e C44 sono costrette a variare il loro percorso.

Nella fattispecie, l'autobus 143 proveniente da Marano, giunto in via Mandracchio prosegue per via S. Ignazio di Loyola e proprio percorso. La Linea 144 in partenza dal Cardarelli giunta in via Montesano prosegue per via L. Bianchi, via G. ad Orsolone e proprio percorso. Infine, l'autobus C44 proveniente da via Mandracchio, prosegue per via S. Ignazio di Loyola e proprio percorso.