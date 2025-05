video suggerito

Cade palo a Napoli, colpito bimbo di 3 anni: in ospedale al Santobono Cade palo di divieto di sosta in via Ugo Palermo all'Arenella. Colpito bimbo di 3 anni che camminava con la mamma. Portato al Santobono.

A cura di Pierluigi Frattasi

Cade palo segnaletico a Napoli, colpito un bimbo di circa 3 anni che passeggiava in strada con la mamma, a quanto apprende Fanpage.it. Il piccolo è stato subito soccorso dai passanti che hanno chiamato il 118. Sul posto è arrivata l'ambulanza che gli ha prestato le prime cure mediche del caso e dopo averlo stabilizzato lo ha trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santobono. L'incidente, a quanto si apprende, è avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 7 maggio 2025, in via Ugo Palermo, la strada che collega piazza Muzii a via Domenico Fontana, nella V Municipalità Vomero-Arenella.

Incidente in via Ugo Palermo all'Arenella, bimbo colpito da palo caduto

Sul posto, oltre al personale sanitario, è intervenuta anche la pattuglia della Polizia Municipale di Napoli, coordinata dal Comandante Generale Ciro Esposito. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il palo, un segnale di divieto di sosta, sarebbe improvvisamente caduto in strada, andando a colpire il bimbo che stava camminando mano nella mano con la mamma. Immediatamente i passanti sono accorsi per aiutare il bimbo e la madre disperata.

Sono stati subito allertati i soccorsi e sul posto è giunta tempestivamente l'ambulanza del 118, con il personale sanitario che ha trasportato il piccolo al Santobono per gli accertamenti del caso. Il palo caduto è stato poi rimosso e messo in sicurezza, posizionato poco distante, per evitare che qualcuno potesse inciamparci e farsi male. Le condizioni del bimbo non sarebbero gravi, secondo le prime informazioni. Non è la prima volta, purtroppo, che crollano pali in città. Ad ogni modo, nella giornata di mercoledì le condizioni meteorologiche non erano particolarmente negative: il cielo è stato nuvoloso in mattinata, ma senza particolari raffiche di vento.