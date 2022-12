Cade in una vasca per il recupero dell’acqua piovana: cane salvato dai vigili del fuoco Un cane è finito in una vasca per il recupero dell’acqua piovana profonda sei metri: arrivano i pompieri e lo traggono in salvo. La vicenda a Marzano di Nola.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il cane salvato dai vigili del fuoco

Era caduto in una vasca per il recupero delle acque pluviali, alta circa sei metri: fortunatamente, però, i vigili del fuoco sono riusciti a trarlo in salvo. La vicenda è accaduta a Marzano di Nola, nella provincia di Avellino: l'intervento dei vigili del fuoco di Avellino ha permesso al quattro zampe, visibilmente spaventato ma fortunatamente rimasto illeso nella caduta, di tornare dai suoi padroni, che hanno seguito le operazioni dal bordo superiore della vasca nella quale era caduto il cane, probabilmente durante una passeggiata o per una disattenzione.

Il cane caduto nella vasca dell’acqua piovana

La vicenda è avvenuta oggi, sabato 3 dicembre: un cane meticcio, assieme ai suoi padroni, si trovava in via Pasquale Nappi a Marzano di Nola, quando improvvisamente è finito all'interno di una vasca per il recupero dell'acqua piovana, non riuscendo più ad uscire. Le pareti ripide ed un'altezza di sei metri hanno fatto sì che neanche il padrone riuscisse a recuperarlo. E così, l'uomo ha chiamato i vigili del fuoco. Sul posto è giunta una squadra di vigili del fuoco di Avellino, che con tecniche proprie del nucleo S.A.F (speleo-alpino-fluviali), si sono calati nella vasca, recuperando il cane. Legandolo a delle corde, lo hanno quindi riportato sul bordo superiore della vasca, dove ad attenderlo c'era il legittimo proprietario, per la gioia di entrambi: l'uomo ha potuto riabbracciare il proprio cane che, nonostante la caduta e il forte spavento, non ha riportato ferite.