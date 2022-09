Cade in un loculo vuoto al cimitero e si frattura una gamba: 50enne soccorsa dai vigili del fuoco È accaduto al cimitero di San Felice a Cancello, nella provincia di Caserta: la donna è stata soccorsa dai pompieri e poi affidata ai sanitari del 118.

A cura di Valerio Papadia

Brutta disavventura per una donna di 50 anni che si trovava in visita ai suoi cari estinti nel cimitero di San Felice a Cancello, nella provincia di Caserta. La dinamica è ancora da chiarire ma, a causa della rottura di una lapide di marmo che lo ricopriva, la donna è caduta in un loculo vuoto, a circa due metri di profondità: violenta la caduta sul terreno, che le ha provocato la frattura di una gamba. La 50enne ha chiesto aiuto e i presenti hanno così allertato i soccorsi: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise, che si sono adoperati per tirare la donna fuori dal fosso in cui era precipitata. Una volta tirata fuori dal loculo, la 50enne è stata affidata ai sanitari del 118, che l'hanno adagiata su una barella di tipo "spinale" e l'hanno trasportata al più vicino ospedale: per la donna, come detto, la frattura di una gamba e tanto spavento.

Sempre nel Casertano, a Casagiove per la precisione, un uomo di 50 anni, con precedenti di polizia e affetto da problemi psichici, è stato fermato con il taser dagli agenti della Polizia di Stato. I poliziotti della Squadra Volante della Questura di Caserta sono intervenuti sul posto, dove era stata segnalata la presenza del 50enne che, sul balcone di casa, urlava a squarciagola. Alla vista degli agenti, l'uomo ha poi cominciati a minacciarli, sia verbalmente sia con un bastone: i poliziotti hanno così utilizzato il taser, arma che stordisce senza ferire. Il 50enne è stato poi affidato alle cure dei sanitari.