Cade dallo scooter sulla Domitiana a Mondragone: Giovanni Pagliuca muore a 47 anni L’incidente si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 22 novembre, nel Casertano: per il 47enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale nella serata di ieri, mercoledì 22 novembre, sulla Domitiana, a Mondragone, nella provincia di Caserta: un uomo ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava ed è purtroppo deceduto dopo essere caduto sull'asfalto. La vittima è Giovanni Pagliuca, 47 anni.

Da quanto si apprende, il 47enne stava guidando il mezzo a due ruote quando, per cause ancora in corso di accertamento – si ipotizza a causa di un tombino – ha perso il controllo dello scooter ed è caduto in terra, all'altezza della rotonda dei Palazzi Cirio. Nonostante Giovanni Pagliuca indossasse il caso e nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare: è deceduto in seguito all'impatto con l'asfalto. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per tutti i rilievi utili a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Tanti i messaggi di cordoglio che sono comparsi sui social network nelle ultime ore, dopo che la notizia della morte di Giovanni Pagliuca si è diffusa in città. "La società ASD Mondragone City il presidente la dirigenza è la squadra tutta si unisce al dolore per la scomparsa improvvisa di Giovanni Pagliuca. Ragazzo benvoluto da tutti. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze a tutta la famiglia" scrive la società sportiva della città.