Cade dallo scooter, Michele Passaretta muore a 37 anni: tra un mese avrebbe dovuto sposarsi L’incidente si è verificato nella notte a Sessa Aurunca, nella provincia di Caserta: Michele Passaretta stava tornando dal lavoro quando ha perso il controllo dello scooter ed è finito fuori strada: trasportato d’urgenza in ospedale, il 37enne è morto a causa delle ferite riportate. Il prossimo mese, Michele avrebbe dovuto sposarsi.

A cura di Valerio Papadia

Un tragico incidente stradale si è verificato questa notte a Sessa Aurunca, nella provincia di Caserta, dove un giovane del posto di 37 anni, Michele Passaretta, è purtroppo deceduto. Stando a quanto si apprende, questa notte, l'uomo stava tornando a casa dal lavoro ed era in sella al suo scooter quando, giunto nei pressi della stazione ferroviaria di Sessa Aurunca il 37enne ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è uscito fuori strada, finendo nel fossato che si trova a margine della carreggiata, dove è stato trovato e soccorso.

Trasportato d'urgenza al locale ospedale San Rocco, Michele Passaretta è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, che purtroppo non è stato sufficiente a salvargli la vita: il 37enne è deceduto nel nosocomio del Casertano a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente, che risulta ancora poco chiara. La notizia della morte di Michele Passaretta si è diffusa velocemente a Sessa Aurunca, dove era molto conosciuto: in settembre, avrebbe dovuto sposare la sua fidanzata e coronare il loro sogno d'amore.

Tantissimi i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti che sono apparsi sui social network: "Ti svegli, prendi il telefono e leggi, leggi e rileggi. Non ti sembra possibile. Io il tuo sorriso non lo dimentico" scrive un amico su Facebook. "Un grave lutto colpisce ancora una volta la comunità caranese.Riposa in pace Michele, figlio della nostra terra molto amato dalla sua comunità" scrive invece il movimento "Generazione Aurunca".