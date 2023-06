Cade dalle giostre, bimbo di 6 anni ricoverato in codice rosso Un bimbo di sei anni è caduto da una giostrina nella villa comunale di Rotondi, nell’Avellinese: portato in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un bambino di sei anni è ricoverato in codice rosso all'ospedale San Pio – Rummo di Benevento, dopo essere caduto da una giostra. Il piccolo avrebbe riportato un trauma alla testa, e si trova ora nel nosocomio sannita per tutti gli accertamenti del caso. La vicenda è accaduta nel comune di Rotondi, in provincia di Avellino. Da accertare l'esatta dinamica della vicenda, sulla quale le forze dell'ordine stanno cercando di fare chiarezza.

Tutto è accaduto nella serata di ieri, all'interno della Villa Comunale di Rotondi: il bambino sarebbe improvvisamente caduto da una giostrina, battendo la testa. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 da Cervinara, che hanno medicato il piccolo e ne hanno disposto il trasferimento in codice rosso presso l'ospedale San Pio – Rummo di Benevento. Le condizioni del bambino, tuttavia, non sarebbero ritenute gravi: per ora si trova ricoverato nella struttura, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e ad una serie di esami diagnostici per scongiurare qualunque rischio.