Cadavere trovato nel Parco della Marinella di via Vespucci, disposta autopsia Cadavere di uomo trovato all’interno della struttura cantierata che affaccia sul Porto di Napoli. La salma è stata sequestrata e solo l’autopsia potrà chiarire le cause del decesso.

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato dai carabinieri carabinieri forestali di Napoli e da quelli della stazione di Napoli borgo Loreto all'interno del “parco della Marinella” in via Vespucci. Il corpo sembrerebbe quello di uomo di origini africane. La salma è stata sequestrata e solo l’autopsia potrà chiarire le cause del decesso. Indagini in corso dei militari della compagnia stella per identificare il corpo e chiarire dinamica della morte.

Storia del Parco della Marinella di Napoli

Il parco della Marinella è una struttura a ridosso di quella che un tempo era definita "via Marittima", la zona che da via Vespucci, nell'area dell'ex Collocamento al lavoro e dell'ospedale Loreto Mare, porta verso via Marina. Fu progettato nel 1995 ma la sua realizzazione è stata più volte azzoppata a causa della mancanza di fondi e di questioni burocratiche.

Di recente sono ripartiti i lavori nell'area compresatra il bastione del Carmine, l’ex caserma di Cavalleria, il Mercato Ittico e le case popolari. La zona è stata per anni occupata da campi rom e da senza fissa dimora. Necessità di una approfondita bonifica prima dell'inizio dei lavori.