Il fratello sarebbe morto per cause naturali e lui, non riuscendo a chiamare i soccorsi né a contattare nessuno, sarebbe rimasto in casa col cadavere, forse per diversi giorni. Un dramma della solitudine, quello che hanno scoperto a Pozzuoli i carabinieri della stazione locale, intervenendo in un'abitazione di via Terracciano dove vivevano due anziani disabili.

L'intervento su segnalazione dei vicini di casa, che avvertivano degli strani odori che provenivano dall'appartamento dove vivevano i due fratelli e che da qualche giorno non avevano loro notizie. I carabinieri hanno suonato più volte il campanello, ma non hanno ottenuto alcuna risposta. Per entrare è stato necessario il supporto dei Vigili del Fuoco. E, una volta dentro, i militari hanno scoperto il cadavere del padrone di casa, un 73enne del posto. Nell'appartamento c'era anche il fratello, di 75 anni, anche lui disabile; l'uomo, in condizioni di precarietà sia fisica sia mentale, è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove i medici hanno disposto il ricovero per accertamenti ma non risulta in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuto il pm di turno, sul corpo dell'anziano deceduto non sono stati trovati segni di violenza o altro che potrebbe far pensare a un episodio violento; si sarebbe trattato quindi di morte naturale. La salma è stata sequestrata, come da prassi; ulteriori elementi arriveranno dall'autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni. Stando al racconto di alcuni vicini, i due non si vedevano in giro da almeno una decina di giorni; è quindi possibile che il decesso risalga a oltre una settimana fa.