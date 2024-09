Cadavere rinvenuto alla Rotonda Diaz: è un uomo, sarebbe annegato

video suggerito

A cura di Nico Falco

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto questa mattina, 5 settembre, all'altezza della Rotonda Diaz, in zona Santa Lucia, a Napoli. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha ascoltato alcuni testimoni per ricostruire la dinamica di quello che pare essere un tragico incidente. Sul cadavere non sarebbero stati riscontrati segni di violenza, è probabile che l'uomo sia caduto in acqua e sia annegato. La vittima sarebbe un cittadino straniero.

Il recupero del cadavere alla Rotonda Diaz