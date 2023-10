Cadavere in mare tra Maiori e Cetara: potrebbe essere Manuel Cientanni, 29enne disperso da Ferragosto Sono in corso le operazioni di recupero di un cadavere in Costiera Amalfitana, nello stesso specchio d’acqua in cui il 14 agosto scorso scomparve Manuel Cientanni, 29enne tranciato dall’elica della barca sulla quale si trovava.

A cura di Valerio Papadia

Manuel Cientanni

Un cadavere è stato avvistato nel pomeriggio di oggi, domenica primo ottobre, a Erchie, nello specchio d'acqua tra Maiori e Cetara, in Costiera Amalfitana. Dopo le 17 di oggi, un diportista ha avvistato il corpo galleggiare in acqua e ha allertato le autorità competenti: sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera, che stanno procedendo al recupero del cadavere.

Sull'identità della vittima, dunque, non si hanno ancora notizie. Le prime ipotesi, però, indicano che potrebbe trattarsi del corpo di Manuel Cientanni, il ragazzo di 29 anni che, lo scorso 14 agosto, era caduto proprio in quello stesso specchio d'acqua dopo un incidente in barca: il giovane, una volta in mare, era stato tranciato dall'elica dell'imbarcazione.

Nei giorni e nelle settimane successive all'incidente – la cui dinamica non appare ancora molto chiara – il cadavere di Manuel Cientanni era stato cercato sia dalla Capitaneria di Porto di Salerno che dai vigili del fuoco, che avevano scandagliato quello stesso specchio d'acqua tra Cetara e Maiori con sonar e altra strumentazione specifica e altamente tecnologica. Le ricerche, però, non avevano prodotto alcun esito.