Butta la spazzatura in strada a Casoria, multato: nel sacchetto c'era la ricetta medica Un uomo è stato sanzionato a Casoria (Napoli), identificato grazie a una ricetta medica: era in una busta di spazzatura che aveva lasciato in strada.

A cura di Nico Falco

Aveva lasciato i rifiuti in una strada non coperta dalla videosorveglianza ma ad incastrarlo è stato proprio il contenuto di quel sacchetto: dentro c'era anche una ricetta medica che portava il suo nome e proprio grazie a quella è stato individuato nel giro di qualche ora e sanzionato. L'uomo aveva buttato la spazzatura in via Fosso del Torricchio, una strada periferica a due passi dalla Circumvallazione Esterna, che congiunge il comune di Casoria col quartiere napoletano di San Pietro a Patierno; una via isolata che, come raccontano le foto di Google Maps, spesso è stata usata come una discarica: lo storico dell'applicazione mostra i sacchetti abbandonati negli anni ai bordi della carreggiata.

Il controllo è stato effettuato dalle Guardie Ambientali di Casoria; non avendo a disposizione le immagini della videosorveglianza, hanno proceduto col sistema classico: hanno aperto il sacchetto e hanno controllato il contenuto. E così, tra i vari rifiuti, hanno scovato anche la ricetta medica, ancora leggibile, dalla quale è stato ricavato il nome del paziente che, con tutta probabilità, corrispondeva a quello di chi aveva buttato la spazzatura o a quello di un suo familiare.

"Chi inquina deve capire che a Casoria, prima o poi, si viene individuati o multati – ha commentato il sindaco della cittadina del Napoletano, Raffaele Bene – fermeremo gli sversamenti abusivi con ogni mezzo, sia tecnologico che tradizionale". L'assessore al ramo, Marianna Riccardi, nel complimentarsi con "coloro che si stanno impegnando su questo fronte per i risultati già ottenuti", ha sottolineato che "la strada da fare resta lunga" e che "in queste settimane stiamo concentrando il massimo degli sforzi sia sul decoro urbano che sulla lotta ai reati ambientali".