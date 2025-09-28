Butta a terra due turiste per scippare la collanina a una di loro: ladro arrestato in centro a Napoli

Immagine di repertorio

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, sabato 27 settembre, nel cuore di Napoli, in corso Umberto I, dove un uomo ha tentato di rapinare due turiste che stavano passeggiando. Più precisamente, i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in corso Umberto I hanno notato due donne riverse per terra e un uomo che, chino su una di loro, stava tentando di sottrarle qualcosa.

Intervenuti prontamente sul posto, i poliziotti hanno bloccato il soggetto in questione, accertando che l'uomo, poco prima, aveva gettato in terra le due donne e aveva tentato di strappare una collanina dal collo di una di loro. Pertanto, al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tratto in arresto dagli agenti della Polizia di Stato con l'accusa di tentata rapina aggravata: si tratta di un uomo di 29 anni, originario del Marocco e risultato irregolare sul territorio nazionale.

Proprio corso Umberto I, strada centrale nel cuore di Napoli, soltanto pochi giorni fa è stata teatro di una tragedia: alle prime luci dello scorso 19 settembre, Saray Arias Fernandez, studentessa spagnola di 20 anni, in Erasmus nel capoluogo campano, è stata investita da un suv guidato da un 18enne mentre attraversava la strada. Soccorsa, la ragazza è stata portata in ospedale, dove purtroppo è deceduta a causa delle ferite riportate.