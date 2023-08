Sfonda col bus l’ingresso del Comune di Pozzuoli, poi dà fuoco al mezzo. Il sindaco: “Attacco alla città” L’episodio questa mattina nella sede del Comune di via Tito Livio. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni: “Episodio gravissimo”

A cura di Pierluigi Frattasi

Sfonda con un bus privato il cancello del Comune di Pozzuoli, poi incendia il pullman e fugge via. È accaduto questa mattina in via Tito Livio. Il conducente del mezzo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe sfondato in retromarcia il cancello della sede municipale. Poi, prima di andare via, avrebbe dato fuoco al bus. Ancora da chiarire i motivi del folle gesto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, le forze dell'ordine, la Polizia Locale di Pozzuoli e il magistrato di turno per le indagini del caso. Non è escluso che le forze dell'ordine possano acquisire i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per cercare di capire cosa sia accaduto.

Il sindaco di Pozzuoli: "Attacco alla città"

Secondo le prime informazioni, il bus sarebbe stato parcheggiato in strada e non è escluso che possa essere stato oggetto di un furto. Le forze dell'ordine avrebbero ascoltato il titolare della compagnia.

A dare notizia dell'episodio è stato il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, con un lungo post su Facebook, dove ha scritto:

Leggi anche I trasporti pubblici di Napoli si potranno pagare ovunque con carta di credito contactless

Questa mattina un autobus privato, dopo aver sfondato il cancello d’ingresso della sede del Comune di Pozzuoli di Via Tito Livio, è stato dato alle fiamme da un soggetto ignoto, che si è poi dato alla fuga. “Quello che è accaduto è gravissimo.” Ha dichiarato il sindaco Gigi Manzoni. “È un vile e violentissimo attacco contro le istituzioni e contro l’intera città. Attendiamo l’esito delle indagini già iniziate, con piena e totale fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, ma chiunque sia il responsabile e qualunque sia la motivazione, deve essere chiaro che questa amministrazione e questa comunità non cederanno mai al ricatto della violenza".

Poi, il primo cittadino conclude: