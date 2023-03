Bus non attrezzato per disabili, il loro compagno non può partire: tutta la classe rinuncia alla gita Accade al Liceo Linguistico di Frigento, nella provincia di Avellino: tutta la classe – una quinta – ha rinunciato alla gita per non lasciare solo il compagno.

A cura di Valerio Papadia

Una bella storia di amicizia e solidarietà, ma che sottolinea ancora quanto ci sia da lavorare per l'inclusione, quella che arriva da Frigento, piccola cittadina della provincia di Avellino, dove tutta una classe del locale Liceo Linguistico ha rinunciato alla gita all'estero dell'ultimo anno per non lasciare indietro un loro compagno, affetto da disabilità e impossibilitato a partire.

L'autobus con il quale la classe – una quinta – avrebbe dovuto raggiungere Barcellona, la meta designata per la gita, non era infatti attrezzato per ospitare persone con disabilità: il giovane studente, costretto sulla sedia a rotelle, dunque non avrebbe potuto prendere parte al viaggio; la compagnia che si occupava della gita ha infatti comunicato di non avere pedane o cabine per consentire al ragazzo di partire.

Gli studenti si sono stretti intorno al loro compagno di classe e, per non farlo sentire escluso, hanno così deciso di rinunciare al viaggio programmato prima dell'esame di maturità. Una decisione, quella dei ragazzi di quinta, condivisa da tutti gli altri studenti del Liceo Linguistico locale, così come dal dirigente scolastico, Attilio Lieto, che si è subito schierato con loro: "Sono fiero dei miei ragazzi: ci metteremo subito al lavoro per riorganizzare la gita. Che, naturalmente, faremo tutti insieme" ha dichiarato il preside.